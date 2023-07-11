Подмосковье 11 июля 2023, 12:58 Новый завод соусов и заправок для блюд создаст 200 рабочих мест в Лыткарине ООО «Европродукт»

Читать 360tv в

Производитель продуктов питания «Европродукт» увеличит объем выпуска в три раза благодаря запуску новой площадки. Современное предприятие компании откроют в Лыткарине до конца года.

Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья Екатерина Зиновьева, на предприятии создадут свыше 200 рабочих мест.

Реклама

«Строительство нового производства „Европродукт“ ведет с 2019 года. Инвестиции превышают 1,1 миллиарда рублей», — сказала она.

На участке площадью 2,3 гектара создали административно-бытовые и производственные помещения, а также склады, лаборатории, камеры готовой продукции и холодильные камеры. Завод оснастили современным энергосберегающим оборудованием, резервуарами для хранения продукции перед фасовкой, централизованной мойкой для техники и линиями для розлива в тары.

«Наша компания успешно работает уже более 14 лет, ее доля на российском рынке составляет 13%. В портфеле более ста позиций продукции, которая востребована не только в России, но и за рубежом. Мы экспортируем в Турцию, ОАЭ, Сербию, Саудовскую Аравию и другие страны. Рассчитываем, что запуск новой площадки позволит кратно увеличить объем продаж», — рассказал владелец «Европродукт» Андрей Белянин.

Мощность нового завода составит 85 тонн в сутки. Там будут выпускать и фасовать соусы и майонез, а также заправки для блюд.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал поддержку бизнеса секретом инвестиционной привлекательности. Он подчеркнул, что необходимо не только сохранить, но и увеличить меры, которые упрощают жизнь подмосковным предпринимателям, чтобы сохранить позиции региона в рейтинге.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».