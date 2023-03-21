Подмосковье 21 марта 2023, 11:25 Новый завод счетчиков для воды создаст 100 рабочих мест в Ступине

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Приборы учета воды начнут производить в Ступине. Разрешение на ввод в эксплуатацию производственно-складского здания выдало Министерство жилищной политики Подмосковья.

Завод площадью более 1,4 тысячи «квадратов» построила компания «Декаст», которая вложила в проект 231 миллион рублей. Производство будет работать недалеко от поселка Жилево в округе Ступино.

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На производстве будут собирать счетчики для воды, упаковывать и хранить готовую продукцию. Реализация проекта поможет обеспечить жилые дома Подмосковья отечественными приборами, сделанными в регионе. Реализация проекта принесет 100 рабочих мест.

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Проект сопровождал персональный менеджер Центра содействия строительству Подмосковья. Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, в чем главная задача этой структуры и зачем ее создали в регионе.