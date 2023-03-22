Подмосковье 22 марта 2023, 18:27 Новый завод пожарно-технической продукции в подмосковной ОЭЗ «Дубна» создаст около 20 рабочих мест

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Компания «ФАЙЕРНЕТ» создаст в особой экономической зоне «Дубна» собственный производственный комплекс по производству продукции для обеспечения пожарной безопасности. Инвестиции в проект составят более 80 миллионов рублей. Компания сможет создать около 20 рабочих мест.

Ожидается, что ежегодно предприятие будет выпускать около десяти тысяч генераторов огнетушащего аэрозоля и до 60 модулей пожаротушения с генератором давления объемом от 800 до 7,5 тысячи литров. Производство планируют запустить уже в этом году.

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«Площадь нового комплекса составит не менее 1,1 тысячи квадратных метров», — отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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Кроме того, компания планирует выпускать оборудование испытательного полигона, где будут тестироваться собственные разработки в рамках проводимых НИОКР. Новое производство позволит обеспечить российский рынок инновационной продукцией по конкурентной цене.

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