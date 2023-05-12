Подмосковье 12 мая 2023, 17:28 Новый завод порошковых красок в Дмитрове создаст 70 рабочих мест

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Компания «Инова» запустит производство порошковых красок ICONIC в Дмитровском округе. Реализация проекта позволит создать 70 рабочих мест. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

«Инвестиции в строительство и запуск производства составят миллиард рублей. Уже сейчас на объекте идут строительно-монтажные работы», — отметила Зиновьева.

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Порошковые краски применяются в автомобилестроении и строительстве, энергетике, нефтегазовой, мебельной и других отраслях. Ежегодно на предприятии будут выпускать около 10 тысяч тонн продукции.

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