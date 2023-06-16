Подмосковье 16 июня 2023, 09:44 Новый завод порошковой краски в Дмитрове создаст около 100 рабочих мест Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Министерство инвестиций, промышленности и науки Подмосковья и компания «Инова» подписали соглашение о строительстве комплекса по изготовлению лакокрасочной продукции. Договор заключили на полях ПМЭФ.

Свои подписи на договоре поставили глава ведомства Екатерина Зиновьева и генеральный директор компании «Инова» Метин Реджепкетхюда.

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«Инвестор вложит в завод порошковых красок Iconic миллиард рублей. Предприятие появится в Дмитровском округе, и строительство планируется завершить уже в конце этого года. На объекте идут работы», — прокомментировала зампред Екатерина Зиновьева.

Полная реализация проекта позволит создать 100 рабочих мест. Площадь производственного здания составит шесть тысяч «квадратов».

«Порошковая краска востребована во многих областях промышленности: автомобилестроении и строительстве, энергетике, нефтегазовой отрасли и других. Ежегодно мы планируем выпускать около 10 тысяч тонн готовой продукции», — поделился планами Метин Реджепкетхюда.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об эффективности заключенных на ПМЭФ сделок. По его словам, 80% договоров реализуются.