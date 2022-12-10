Подмосковье 10 декабря 2022, 04:45 Новый завод по производству масла и соусов построят в Подмосковье Новый завод на 600 миллионов рублей инвестиций построят в Подмосковье Pxhere

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Группа компаний «Печагин» реализуют крупный инвестиционный проект по строительству завода Ступинском районе. Там будут производить масло, майонез, кетчуп и другие различные соусы. Плановые вложения в новый проект составляют 600 миллионов рублей.

«Планируется поэтапно довести объем производства до 100 тысяч тонн в год, в течение трех лет после запуска. По результатам 2021 года объем выпуска продукции превысил 40 тысяч тонн. Таким образом, после запуска нового предприятия будут значительно увеличены объемы производства. Планируемые инвестиции в новый проект — 600 миллионов рублей», — рассказал курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Первую площадку компании «ПК Печагин» организовали в Чехове 15 лет назад — в 2007 году.

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В рамках программы импортозамещения «участок за 1 рубль» компания заключила договор аренды земельного участка площадью три гектара в поселке Михнево Ступинского района. Это было сделано, чтобы расширить производство и построить дополнительное предприятие.

За девять месяцев 2022 года объем выпуска превысил 45 тысяч тонн. Направлено развитие производства на расширение розничного сегмента. Новый завод позволит организовать 55 рабочих мест. При этом в последующие три года после старта продукции в планах увеличить число сотрудников до 200 человек. Реализация проекта намечена к 2025 году.

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