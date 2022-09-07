Новый завод по переработке пластика создаст 300 рабочих мест в Подмосковье | 360°

Подмосковье 07 сентября 2022, 16:44 Поделиться Telegram

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Viber Новый завод по переработке пластика создаст 300 рабочих мест в Подмосковье pixabay.com

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Корексы остаются одним из самых сложных видов полимерных упаковок для сортировки и переработки. «РТ-Инвест» решил задействовать собственные комплексы и начать переработку такого вида отходов в новые товары. Теперь из полипропиленовой упаковки произведены новые вешалки для одежды. В первой партии состоит порядка 100 вешалок, они по качеству соответствуют всем стандартам ГОСТ.

Сырьем послужили сразу несколько фракций, которые отбирали на комплексах. Например, из одноразовой упаковки для еды, из пластиковых тарелок, стаканов, флаконов, а также из использованных канцелярских товаров.

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Дело в том, что полипропилен остается очень сложным для переработки материалом. Сначала его нужно тщательно отсортировать, потом раздробить на части и сформировать из них гранулы. На текущий момент «РТ-Инвест» работает на территории Коломны, Каширы, Сергиева Посада и Можайска. Ранее все эти фракции просто отправляли на захоронение. Теперь же можно их перерабатывать и производить из них новые товары.

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В дальнейшем ассортимент изделий собираются нарастить. «РТ-Инвест» собирается построить самый крупный в стране завод по переработке пластика. Ожидается, что на новом предприятии откроются до 300 рабочих мест для жителей Подмосковья.

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