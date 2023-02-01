Подмосковье 01 февраля 2023, 11:28 Новый завод по переработке ПЭТ создаст 100 рабочих мест в Коломне

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Новое предприятие по переработке ПЭТ-материалов компании «Юсивай Полимерс Рус» появится на двух земельных участках в Озерах и Коломне. Проект строительства получил статус регионального инвестиционного проекта.

«Вложения в рамках РИП, предполагающего дооснащение первой очереди производства, а также строительство и оснащение второй, составляют 668 миллионов рублей», — отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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Общий объем инвестиций в проект составляет 1,2 миллиарда рублей. В первую очередь будут созданы сортировочная и моечная линии. Под эти цели инвестор купил участок со зданием в городе Озеры. На данный момент осуществляется реконструкция объекта.

«На начальном этапе предприятие планирует перерабатывать около 17 тысяч тонн ПЭТ-материалов, в основном, бутылок и пластика, в год. Полученное после переработки сырье — ПЭТ-флексы и гранулы в дальнейшем снова будут использоваться для производства бутылок и пищевой упаковки», — прокомментировал генеральный директор Корпорации развития Московской области Владимир Слипенькин.

Вторая очередь завода будет находиться в Коломне. Она будет производить ПЭТ гранулы. После запуска обеих очередей предприятия в округе будут созданы более 100 новых рабочих мест. Ожидается, что первая очередь производства введут в эксплуатацию уже в этом году, вторую — в 2024-м.

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