Рабочие места и лидерство по производству. Новый завод открылся в Талдоме

В Талдоме открылся новейший завод по производству несущего профилированного листа. Новое предприятие по своей производственной мощности уже успело выбиться в лидеры как в России, так и по всему СНГ.

За одну смену на заводе могут выпускать до 20 тысяч квадратных метров профнастила.

Сейчас на линии работают пять человек. Однако, с ростом производства будет разрастаться и штат, и заработная плата. Не данный момент рабочие получают около 40 тысяч рублей, и все это — в шаге от дома.

Открыли завод официально и со всеми традициями. Для Талдомского городского округа это — уже не первый пример зарождения необходимой для всего региона промышленности.

За будущее завода можно не беспокоиться. Не успел завод открыться — а его уже забросали заказами. Часть производимого профнастила на днях отправится на строительство огромного торгового центра в Грозном, а что-то и вовсе повезут в Белоруссию. В планах — выход на рынки Восточной Европы.

Подробности — в сюжете канала «360».