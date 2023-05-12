12 мая 2023, 11:48
Новый завод мороженого «Чистая линия» построят в Долгопрудном
Подмосковный лидер по производству мороженого — компания «Чистая линия» — построит еще один завод и увеличит ассортимент десерта до 220 видов. Проектирование нового комплекса в Долгопрудном уже завершено.
«Предприятию предоставили земельные участки в упрощенном порядке, без проведения торгов. Реализация проекта позволит увеличить производство мороженого с 20 до 31 тысячи тонн ежегодно», — сообщил заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.Объем инвестиций составит 2,5 миллиарда рублей. Комплекс по производству и хранению десерта позволит создать около 500 рабочих мест и расширить ассортимент до 220 наименований.Мороженое «Чистая линия» известно далеко за пределами Подмосковья. Каждую ночь более 700 грузовиков с холодильниками выезжают с завода и везут десерт в разные города. Есть и зарубежные поставки.
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По данным независимой экспертной организации Nielsen, компания «Чистая Линия» — лидер рынка по объему продаж в Московской области и один из крупнейших производителей мороженого в России.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил жителей пройти опрос и озвучить пожелания перед традиционным обращением в конце мая.
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