13 февраля 2023, 12:56
Новый завод металлоконструкций в Богородском округе создаст более 40 рабочих мест
Компания «Индустриально-логистический парк» откроет предприятие по выпуску строительных металлоконструкций в Богородском округе в 2025 году. Новое производство создаст более 40 рабочих мест.
«Индустриально-логистический парк» получил в аренду участок по программе поддержки импортозамещения «Земля за 1 рубль». Продукция компании будет востребована предприятиями военно-промышленного комплекса, отрасли энергетики, строительства и других отраслей.
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«Инвестиции в проект компании „Индустриально-логистический парк“ составят 300 миллионов рублей», —сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
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На данный момент региональной программой поддержки импортозамещения в Подмосковье воспользовались 65 инвесторов. С момента реализации программы им было передано 75 земельных участков.
«Индустриально-логистическому парку» в Богородском для развития и расширения ассортимента импортозамещающей продукции предоставлено в аренду по льготной ставке сразу два земельных участка общей площадью свыше 12,6 гектаров», — добавила министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.
Подобрать участок для реализации проекта можно на инвестиционной карте Московской области.
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Богородский
Импортозамещение
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