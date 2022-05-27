Новый завод мебели в Электростали создаст 350 рабочих мест

Современное производство мебели для ванной появится в Электростали. На новом предприятии создадут 350 рабочих мест. Это проект компании «Энергетик».

Заместитель председателя правительства региона Екатерина Зиновьева отметила, что уже началось строительство завода, который оснастят современной техникой.

По плану инвестора ввод в эксплуатацию — в этом году Екатерина Зиновьева.

Работу на предприятии получат 350 человек. Это менеджеры по продажам и развитию партнерской сети, контролеры качества продукции, сборщики, резьбонарезчики.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о парадоксально низкой безработице в регионе.