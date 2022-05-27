27 мая 2022, 16:02
Новый завод мебели в Электростали создаст 350 рабочих мест
Современное производство мебели для ванной появится в Электростали. На новом предприятии создадут 350 рабочих мест. Это проект компании «Энергетик».
Заместитель председателя правительства региона Екатерина Зиновьева отметила, что уже началось строительство завода, который оснастят современной техникой.
По плану инвестора ввод в эксплуатацию — в этом году
Екатерина Зиновьева.
Работу на предприятии получат 350 человек. Это менеджеры по продажам и развитию партнерской сети, контролеры качества продукции, сборщики, резьбонарезчики.
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