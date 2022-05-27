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    27 мая 2022, 16:02

    Новый завод мебели в Электростали создаст 350 рабочих мест

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Современное производство мебели для ванной появится в Электростали. На новом предприятии создадут 350 рабочих мест. Это проект компании «Энергетик».

    Новый завод мебели в Электростали создаст 350 рабочих мест | Изображение 1

    Заместитель председателя правительства региона Екатерина Зиновьева отметила, что уже началось строительство завода, который оснастят современной техникой.

    По плану инвестора ввод в эксплуатацию — в этом году

    Екатерина Зиновьева.

    Работу на предприятии получат 350 человек. Это менеджеры по продажам и развитию партнерской сети, контролеры качества продукции, сборщики, резьбонарезчики.

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