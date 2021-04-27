Новый завод лекарств создаст еще 85 рабочих мест в Дубне
Новым резидентом особой экономической зоны «Дубна» станет компания «Алтегра», выпускающая лекарственные препараты. Здесь появится более 85 рабочих мест.
Это отметила министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева. В проект вложат не менее 365 миллионов рублей.
В компании трудоустроят более 85 человек
Задача нового проекта «Алтегры» — разработка технологий по производству лекарственных препаратов: как дженериков, не обладающих патентной защитой, так и инновационных.
Главное преимущество дженериков — эффективность при их низкой стоимости по сравнению с аналогами.
Производство в Дубне позволит Московской области меньше зависеть от поставок дорогостоящих современных западных антибиотиков и сделает их более доступными для жителей.