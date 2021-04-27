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    27 апреля 2021, 16:22

    Новый завод лекарств создаст еще 85 рабочих мест в Дубне

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Новым резидентом особой экономической зоны «Дубна» станет компания «Алтегра», выпускающая лекарственные препараты. Здесь появится более 85 рабочих мест.

    Новый завод лекарств создаст еще 85 рабочих мест в Дубне | Изображение 1

    Это отметила министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева. В проект вложат не менее 365 миллионов рублей.

    В компании трудоустроят более 85 человек

    Екатерина Зиновьева.

    Задача нового проекта «Алтегры» — разработка технологий по производству лекарственных препаратов: как дженериков, не обладающих патентной защитой, так и инновационных.

    Главное преимущество дженериков — эффективность при их низкой стоимости по сравнению с аналогами.

    Производство в Дубне позволит Московской области меньше зависеть от поставок дорогостоящих современных западных антибиотиков и сделает их более доступными для жителей.