Новый завод лекарств создаст еще 85 рабочих мест в Дубне

Новым резидентом особой экономической зоны «Дубна» станет компания «Алтегра», выпускающая лекарственные препараты. Здесь появится более 85 рабочих мест.

Это отметила министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева. В проект вложат не менее 365 миллионов рублей.

В компании трудоустроят более 85 человек Екатерина Зиновьева.

Задача нового проекта «Алтегры» — разработка технологий по производству лекарственных препаратов: как дженериков, не обладающих патентной защитой, так и инновационных.

Главное преимущество дженериков — эффективность при их низкой стоимости по сравнению с аналогами.

Производство в Дубне позволит Московской области меньше зависеть от поставок дорогостоящих современных западных антибиотиков и сделает их более доступными для жителей.