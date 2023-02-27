Подмосковье 27 февраля 2023, 17:04 Новый завод гигиенических средств создаст еще 180 рабочих мест в Подмосковье

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Компания «Дентал-Групп» получила участок по программе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева «Земля за 1 рубль». Здесь построят импортозамещающее производство зубной пасты и средств для гигиены рта.

«Инвестиционный проект будет реализован на территории городского округа Долгопрудный. Объем вложений превысит 210 миллионов рублей», — рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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Новое производство создаст более 180 рабочих мест. Здесь начнут выпускать зубную пасту, ополаскиватели и другие средства для гигиены полости рта. Проект планируется реализовать до конца 2025 года

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«На земельном участке площадью 1,3 гектара компания построит производственный комплекс площадью пять тысяч квадратных метров. Инвестор расширит ассортимент собственных брендов и увеличит объем отечественной продукции», — добавила заместитель председателя правительства Подмосковья Анна Кротова.

За 11 месяцев по программе «Земля за 1 рубль» выделено уже 75 участков общей площадью более 170 гектаров. На этих территориях развивают импортозамещение.