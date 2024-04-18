Подмосковье 18 апреля 2024, 13:03 Новый завод для импортозамещения построят в ОЭЗ «Дубна» Телеканал «360»

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Производитель плоскосворачиваемых рукавов для сельского хозяйства и МЧС построит новый завод на территории особой экономической зоны «Дубна». Об этом в эфире «360» рассказал генеральный директор АО «Агро-оборудование» Сергей Перегудов.

«Мы являемся резидентами ОЭЗ „Дубна“ с 2020 года. Сейчас мы подготовили участок и получили разрешение на строительство для реализации нашего знакового проекта. Это будет завод по производству плоскосворачиваемых рукавов. Это уникальная технология, таких заводов в мире — до 15 штук», — рассказал Перегудов.

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Компания «Агро-оборудование» — лидер в области поставки и монтажа систем для переработки и утилизации отходов в сельском хозяйстве. С помощью шлангов длиной четыре, восемь, 10 и даже 12 километров с животноводческих ферм откачивают навоз, который в дальнейшем перерабатывают в органическое удобрение. Уникальные рукава раньше покупали за границей, а теперь — производят сами.

«Завод мы построим по технологии норвежской компании, которая и разработала круготканные рукава. Мы успели закупить оборудование и осуществить трансфер технологии», — говорит Сергей Перегудов.

Оборудование производят пока на арендованных площадях, но уже в этом году инвесторы планируют начать строительство нового завода. На первом этапе возведут основное производственное здание, которое в дальнейшем будет расширяться.

Реализовать планы инвесторам поможет льготный заем по программе «Промышленная ипотека».

Импортозамещение — по-прежнему один из приоритетов в экономике, рассказал в эфире телеканала «Россия 24» губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Несмотря на сложные внешние вызовы, в регионе запустят 280 таких проектов. Уже реализовали 77, еще 84 — сейчас в работе.

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