Подмосковье 18 января 2024, 13:03 Новый заведующий возглавил хирургическое отделение больницы в Солнечногорске Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

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Виль Адгамович Дивеев стал новым заведующим хирургического отделения Солнечногорской больницы. Трудовой стаж специалиста составляет 32 года.

Виль Адгамович окончил Суворовское училище и медицинскую академию имени Кирова. Там же он прошел ординатуру по абдоминальной хирургии. Работал в военных медицинских учреждениях на Урале.

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Он заведовал хирургическим отделением с 2001 по 2021 год в Тимоновском госпитале, а следующие полтора года — в больнице в Клину. Доктор также имеет сертификат сосудистого хирурга.

«Мы всегда рады в нашей больнице профессионалам такого уровня как Виль Адгамович. За 2023 год в Солнечногорскую больницу пришло более 100 специалистов: 41 врач, фельдшеры и средний медицинский персонал», — рассказала главный врач Солнечногорской областной больницы Лариса Борисова.

Врач оказывает помощь пациентам не только в стационаре, но и в центральной поликлинике Солнечногорска. Он принимает по вторникам с 15:00 по предварительной записи.

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