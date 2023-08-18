Подмосковье 18 августа 2023, 11:07 Новый застройщик сдаст дома в жилом комплексе «Леоновский парк» в Балашихе до конца года Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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Новый застройщик возведет три недостроенных корпуса в жилом комплексе «Леоновский парк» в Балашихе. Дольщики почти 20 лет ждали свои квартиры, но уже в этом году все дома достроят.

Глава городского округа Балашиха, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Юров встретился и пообщался с дольщиками. Обсудили вопросы, связанные с новым застройщиком и завершением работ.

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Ранее застройщики менялись неоднократно. Строительство начала компания «Социальная инициатива» в 2003 году, в 2011-м ее сменила «Мосстроймеханизация-5». Обе организации признаны банкротами.

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«Сегодня мы провели встречу с инициативной группой жителей. Это последние дольщики, которые остались у нас в округе. Наша задача — достроить в этом году эти дома и передать квартиры дольщикам», — рассказал Сергей Юров.

Всего в составе жилого комплекса «Леоновский парк» 12 корпусов. Из них построены шесть высотных домов и три малоэтажных. Сейчас осталось три недостроенных здания — третий, четвертый и пятый корпуса. Они готовы на 85%. Администрация округа держит ситуацию на контроле, с жителями регулярно проводятся встречи.

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Напомним, губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего обращения к жителям заявил, что проблему с обманутыми дольщиками в регионе решат до конца года.

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