Подмосковье 14 ноября 2022, 21:20 Новый зал хореографии торжественно открылся в школе искусств в Зарайске

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В Зарайске в Детской школе искусств имени Анны Голубкиной состоялось торжественное открытие зала для хореографических занятий. Раньше школе их просто не хватало, поэтому ее сотрудники решили обратиться за помощью в местную администрацию. Депутат Мособлдумы Владимир Барсуков решил помочь, он провел ремонт в одном из классов. Буквально за две недели в школе появилось обновленное помещение, в котором детям будет очень комфортно заниматься хореографией.

«Я поздравляю всех жителей городского округа Зарайск с тем, что школа искусств работает, что улучшаются условия для работы педагогов и для нашей молодёжи, и конечно, мы и дальше продолжим оказывать самую существенную поддержку», — сказал Владимир Барсуков.

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Для детей при открытии обновленного зала провели множество мероприятий. В том числе, для них исполнили музыкальные номера. Это второй зал для хореографии, у педагогов теперь есть возможность

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ЗК: И вот состоялось торжественное открытие класса. На празднике учащимися школы были исполнены музыкальные номера. Благодаря открытию второго кабинета хореографии у педагогов Зарайска появилась прекрасная возможность увеличения учеников школы и расширения возможностей для занятий творчеством.