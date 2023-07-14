14 июля 2023, 12:13
Новый закон поможет студентам из отдаленных сел Подмосковья найти работу в школах рядом с домом
Закон, позволивший старшим студентам колледжей и вузов преподавать в детских садах и школах, поможет ребятам из отдаленных округов Подмосковья развить трудовые навыки в местах проживания, считает депутат Госдумы Сергей Колунов. Молодые специалисты смогут приступить к практике рядом со своим домом, без поездок в Москву.
Речь идет о студентах педагогических колледжей и вузов. Теперь у них появилось больше возможностей трудиться на учебно-вспомогательных должностях.
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Госдума приняла закон, по которому старшие студенты колледжей смогут преподавать в детских садах и начальных классах школ, а студенты университетов — занимать должности работников сферы научного обслуживания в вузах.
«Скажу так: закон призван решить две задачи. Первая — принятые поправки дадут обучающимся возможность получить знания не только в теории, но и на практике, существенно расширят возможности их трудоустройства. Выпускаясь, ребята уже будут иметь трудовую книжку и опыт работы. Это ценится на нынешнем рынке труда», — отметил депутат Сергей Колунов.
Во-вторых, по его словам, закон решит проблему с нехваткой кадров в образовательных учреждениях, особенно актуальную для школ и детских садов в селах.
Там, где учителей не хватает, будут работать молодые ребята, находящиеся на одной волне с учениками и обладающие всеми необходимыми знаниями.
Сергей Колунов
Он добавил, что закон поддержит рынок труда и станет особенно актуальным для жителей отдаленных городских округов, таких как Лотошино и Шаховская.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о сотрудничестве колледжей Подмосковья с ведущими предприятиями.
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