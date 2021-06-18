Новый закон поможет развитию театров в Подмосковье

Мособлдума приняла закон, нацеленный на поддержку и развитие театров Подмосковья. Его стали разрабатывать в 2019 году — за это время провели более 30 совещаний с экспертами.

Как отметил председатель комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма Олег Рожнов, закон впервые установит правовые основы для профессиональных театров в Подмосковье.

В целом закон направлен на стимулирование ответственности профессиональных театров Подмосковья за качество деятельности перед зрителем и учредителем Олег Рожнов.

Он рассказал, что в законе появятся правовые расшифровки таких понятий, как профессиональный театр и репертуарная политика, а также театральное дело.

Создадут театральный реестр. Это единый свод организаций Подмосковья, единое областное театральное пространство, куда смогут приехать другие театры.

Меры поддержки

Среди вариаций поддержки создание условий для развития театров и их гастролей, помощь с постановками, с участием в фестивалях и конкурсах.

Нововведение направлено на популяризацию театрального искусства в средствах массовой информации, переподготовку и повышение квалификации работников.

Мы прописали формы поддержки — теперь это будет стимулировать и создание любительских театров. Мы видим, как много людей приходят в эту сферу, создают различные кружки, которые затем преобразуются в полноценные театры Олег Рожнов.

Всего в Подмосковье насчитывается 27 театров. Среди них 22 муниципальных и пять областных.