Подмосковье 17 марта 2023, 10:04 Новый закон поможет развить экотуризм в заповедниках Подмосковья Минэкологии МО.

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Новый законопроект в сфере развития экотуризма приняли в Госдуме. При его разработке учитывали опыт Подмосковья с опорой на особо охраняемые территории. Об этом рассказал глава Минэкологии региона Тихон Фирсов.

Он добавил, что площадь заповедных земель в Подмосковье составляет почти 270 тысяч гектаров. За прошлый год ее увеличили на 7,8 тысячи. При этом в большинстве из них развивают экотуризм.

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«Однако существует проблема привлечения инвесторов, ведь в большинстве случаев охранный режим запрещает строительство капитальной туристической инфраструктуры, передвижение транспорта и другие явления, характерные для плотного туристического потока», — отметил он.

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По мнению министра, обновление закона позволит решить эту проблему и выстроить отношения между государством и инвесторами не в ущерб состоянию экосистем.

По новому закону главное условие организации туризма в таких местах — это их сохранение, а также минимизация человеческого воздействия на природу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что новый этап благоустройства ждет Фрязино в 2023 году.

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