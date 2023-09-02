Подмосковье 02 сентября 2023, 14:44 Новый закон о регулировании работы такси вступил в силу в Подмосковье Минтранс Подмосковья

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С 1 сентября вступил в силу федеральный закон и закон Московской области о регулировании работы такси. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Теперь физлица смогут подать заявление для получения разрешения на работу в такси. В регионе создали реестры перевозчиков, легковых такси и агрегатор.

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«Для получения разрешения перевозчику необходимо находиться на учете в налоговом органе Московской области и быть зарегистрированным на территории региона. Агрегаторам также необходимо иметь права на работу в Московской области. Основным требованием к автомобилю является его экологический класс — он должен быть не ниже „евро 5“», — уточнили в министерстве.

Разрешение выдают на пять лет или меньше. Документы, выданные до 1 сентября, действуют до окончания срока их действия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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