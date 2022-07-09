Новый ЗАГС открыли в парке Олега Степанова в городском округе Серпухов

Парк Олега Степанова в городском округе Серпухов продолжает преображаться. В День семьи, любви и верности там открыли новый ЗАГС. Первой парой, которая зарегистрировала там свой брак, стали Анастасия и Павел Корольковы.

Торжественную церемонию совместили с награждением выпускников — медалистов городских школ. Для выпускника гимназии № 1 праздников оказалось несколько. Кроме получения аттестата молодой человек отметил свой день рождения.

«В школе я хорошо учился, друзья меня поддерживали, родители поддерживали — у меня получилось окончить школу с золотой медалью. Она при поступлении дает 5-10 баллов дополнительно, что, конечно, повлияет на результат», — признался выпускник.

Молодой человек признался, что планирует поступить в медицинский вуз. Всего в парке на вручение наград собрались 80 медалистов, все они выпускники серпуховских школ.

Для них подготовили целый театральный перформанс, посвященный сказке про пастушку и трубочиста.

Бронзовые скульптуры героев сказки Андерсена украсили обновленный парк. Они напоминают прохожим о семейных ценностях.

«Мы собрались в очень важный праздник для каждого русского человека — День семьи любви и верности — в одном из излюбленных мест жителей нашего города — парке Олега Степанова. В позапрошлом году здесь провели масштабную реконструкцию, а сегодня мы открываем скульптурную композицию пастушки и трубочиста», — заявил на открытии глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.

Автором композиции стал скульптор Илья Дюков. Он признался, что идеи любви, дружбы, красоты и отношений из старой сказки близки каждому.