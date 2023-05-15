Подмосковье 15 мая 2023, 16:29 Новый загородный ЖК с таунхаусами построят в Одинцове к 2029 году ГК ФСК

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Малоэтажный жилой комплекс «Жаворонки Клаб» построят в Одинцове к 2029 году. Окончание строительства первой очереди намечено на четвертый квартал 2025 года. Об этом сообщили в Министерстве жилищной политики Московской области.

Новый ЖК в Одинцове будет состоять из малоэтажных многоквартирных домов и 197 таунхаусов. Согласно проекту, первым построят четырехэтажный дом на 168 квартир. Сдавать квартиры будут с отделкой white box и full box, выполненной в скандинавском стиле с примесью японского минимализма.

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Также в жилом комплексе предусмотрена развитая инфраструктура: детский сад на 260 мест, школа на 560 учащихся, амбулатория, тренажерный зал и многое другое. «Жаворонки Клаб» будет находиться в деревне Митькино вблизи реки Незнайка. Береговую линию благоустроят — там организуют пешеходный мостик, спортивное ядро и территорию для тихого отдыха.

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