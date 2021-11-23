Новый ВЗУ во Фрязине обеспечит чистой водой около 14 тысяч человек

Водозаборный узел № 5 во Фрязине готовят к пусконаладочным работам. После его запуска чистая вода придет в дома 14 тысяч жителей городского округа. Реконструкцию ВЗУ осуществили в рамках губернаторской программы «Чистая вода».

Источник фото: телеканал «360»

«Я коренной житель Фрязина, и много у нас жалоб было из-за того, что вода не совсем чистая. А сейчас — меня сюда пригласили на открытие — я удивлен, такую сделали станцию благодаря губернатору», — отметил житель г. о. Фрязино Николай Захаров.

Работы по реконструкции ВЗУ велись в рамках проекта «Чистая вода». На объекте отремонтировали резервуары, трансформаторную подстанцию, построили два павильона над скважинами и станцию водоподготовки.

«Чистой водой будут обеспечены порядка 14 тысяч жителей городского округа Фрязино. Это улицы Нахимова, Горького и Попова. Это знаковое действительно событие, потому что эту чистую воду жители ждали давно», — сказал глава г. о. Фрязино Дмитрий Воробьев.

Источник фото: телеканал «360»

Старт пусконаладочным работам дали на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с министрами и главами округов.

За неделю это запуск уже второго водозаборного узла в области. Недавно чистая вода пришла в дома жителей Солнечногорска.

«Всего у нас в Московской области в этом году в программе 18 объектов. Они меньше. Это один из самых крупных объектов. Я надеюсь, что в ближайшее время весь городской округ Фрязино ощутит подачу качественной питьевой воды», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Источник фото: телеканал «360»

Всего в Подмосковье по областной программе за шесть лет улучшили качество водоснабжения для двух миллионов человек из почти 50 округов.