Новый ВЗУ обеспечит водой тысячу жителей села в Серебряных Прудах

Пусконаладочные работы досрочно запустили на новом водозаборном узле (ВЗУ) в селе Мочилы городского округа Серебряные Пруды. Об этом сообщила пресс-служба министерства ЖКХ Московской области.

«ВЗУ в селе Мочилы построен в рекордные сроки. Производительность данной станции составит 100 кубических метров в сутки. Водозаборный узел будет очищать питьевую воду до нормативного уровня, в результате чего порядка тысячи жителей села Мочилы получат в дома чистую воду, соответствующую нормам СанПиН», — отметил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

Источник фото: пресс-служба Министерства ЖКХ Московской области

В исходном составе воды в этом районе было повышено содержание солей железа. Запуск станции водоочистки позволит обеспечить население качественной водой и улучшить предоставляемые жителям коммунальные услуги.

Работы провели в рамках госпрограммы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности», а также федерального проекта «Чистая Вода» национального проекта «Жилье и городская среда».