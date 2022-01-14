Новый взгляд на православную столицу Подмосковья. Что посмотреть туристам в Сергиевом Посаде

Сергиев Посад называют православной столицей Подмосковья. Он расположен в 50 километрах на северо-восток от столицы. Путешествие туда многими воспринимается как паломнический тур. Однако есть в городе и другие интересные места, которые следует посетить. В многогранности города, прекрасно подходящего для путешествия выходного дня, убедился корреспондент «360».

Сергиев Посад известен в первую очередь тем, что там находится Троице-Сергиева лавра, главный монастырь России. Он притягивает к себе внимание не только наших соотечественников, как центр русского православия, но и зарубежных туристов — как место с насыщенной духовной, политической и военной историей длинной в 600 лет. Ведь даже сам статус — лавра, а таких монастырей на планете меньше 20 — говорит о важности этого места для всего православного мира.

Гостями обители ежегодно становиться около 1,5 миллиона человек. Большая часть приезжают поклониться мощам преподобного Сергия, Антония Радонежского и Максима Грека — людей, что оставили большую память о себе в умах православного мира. Светским туристам в Лавре рады не меньше, потому что такое знакомство с православной культурой чуть позже приносит свои плоды — паства, как признаются монахи, растет.

Это место посетить нужно, а после вкушения пищи духовной, надо вспомнить и о пище телесной: гостевая изба на территории лавры дает такую возможность. Здесь можно не только вкусно поесть, но и погрузиться в русскую гастрономическую культуру. Поскольку заведение находится на территории монастыря, блюда в основном рыбные. Меню оформлено небольшими историческими справками о том, что ели, как готовили и чем наполнялся стол в России прошлых веков. Средний чек составляет 1200-1600 рублей на человека.

Также в Сергиевом посаде туристов ждут Музей миниатюр, где можно подробно рассмотреть исторические центры всех городов, входящих в Золотое кольцо России, мастерская посадской матрешки, где можно пройти мастер-класс по изготовлению старинной игрушки и приобрести понравившийся экземпляр. Нельзя пропустить и музей «Сергиевская кухмистерская», который знакомит с дореволюционным бытом русских людей. Но это далеко не все.