Подмосковье 07 апреля 2023, 11:29 Новый временный переезд через железную дорогу откроется в Апрелевке с 11 апреля Unsplash

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Переезд на конечной станции будущего МЦД-4 Апрелевка перенесли на новое место. Движение по новому пути начнется с 11 апреля и продолжится до открытия путепровода.

В ночь на 11 апреля железнодорожники проведут переключение системы со старого переезда на временный. Он находится в 800 метрах от предыдущего. Новый переезд оборудован шлагбаумом, устройствами заграждения и свето-звуковой сигнализацией. Движение здесь будет осуществляться до открытия путепровода.

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На время работ, в ночь на 11 апреля из расписания выведут несколько электричек, курсирующих между Москвой и станциями Апрелевка и Нара. Как отметили в Минтрансе Подмосковья, из-за проведения дальнейших работ по возведению несущих конструкций путепровода, действующий ж/д переезд на улицах Апрелевской и Самохина будет закрыт.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о запуске МЦД-3 в Химках в августе.

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