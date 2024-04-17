Подмосковье 17 апреля 2024, 18:13 Врач лабораторной диагностики пополнил штат больницы в Лобне Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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В больнице Лобни начала свою работу новый врач клинической лабораторной диагностики Татьяна Склярова. Специалист пришла в команду с богатым опытом и глубокими знаниями в своей области, имея за плечами 23 года непрерывной работы в клинико-диагностических лабораториях.

Образование доктор Склярова получила в Пятигорском медико-фармацевтическом институте — филиале Волгоградского государственного медицинского университета Минздрава России, после чего успешно завершила первичную специализацию по специальности «Клиническая лабораторная диагностика» в Российской медицинской академии последипломного образования.

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«Клиническая лабораторная диагностика — это очень интересная специальность. Врач раскрывает все тонкости патогенеза заболевания на молекулярном, биохимическом и клеточном уровне и с легкостью сможет расшифровать любой самый сложный анализ», — отметила Татьяна Склярова.

Лобня активно развивает свою медицинскую инфраструктуру, реализуя федеральные, региональные и муниципальные программы поддержки медицинских специалистов. Кроме того, в городе ведется строительство новой поликлиники, рассчитанной на 600 посещений в смену.

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