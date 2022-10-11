Площадку для воркаута открыли в микрорайоне Цемгигант в Воскресенске | 360°

Подмосковье 11 октября 2022, 14:13 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Площадку для воркаута открыли в микрорайоне Цемгигант в Воскресенске

Читать 360tv в

Площадка для занятий силовой гимнастикой открылась на территории физкультурно-спортивного центра «Воскресенск» в микрорайоне Цемгигант. Знаковое событие стало возможным благодаря государственной программе «Спорт Подмосковья».

Реклама

«Спортсмены из нашего округа всегда показывали хорошие результаты и добивались высот в разных дисциплинах. Со своей стороны делаем все возможное, чтобы разнообразить и улучшить имеющуюся спортивную инфраструктуру», — сказал на открытии Глава городского округа Воскресенск Артур Болотников и под аплодисменты собравшихся перерезал символическую красную ленту.

На торжественной церемонии присутствовали спортсмены не только из южной части города, но и из других населенных пунктов округа. Молодые люди отметили высокое качество и удобство оборудования.

Спортивная площадка с травмобезопасным покрытием вмещает все необходимое. Это многофункциональный тренажерный комплекс, состоящий из шести различных элементов и гимнастических снарядов.

Ранее стало известно, что легкоатлет из Воскресенска Алексей Кузнецов стал лучшим в метании копья на играх паралимпийцев в Сочи. Его результат — 30 метров 79 сантиметров.

В Подмосковье продолжается голосование по выбору места установки детских площадок. Еще пять дней опросник будет доступен на портале «Добродел».

0 0 0 0 0 0