Подмосковье 03 февраля 2023, 08:07 Новый волонтерский пункт появился в поселке Дубровицы под Подольском

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Администрация городского округа Подольск выделила уже три дополнительных помещения для волонтерских пунктов. Один из них открылся в поселке Дубровицы. Там проходят мастер-классы по изготовлению маскировочных сетей для нужд СВО.

Необходимость в открытии нового волонтерского пункта в Дубровицах связана с тем, что желающих помочь волонтерам становится с каждым днем все больше.

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«Данные сети будут потом использоваться в зоне СВО, поддерживать наших бойцов, маскировать технику, маскировать жилища, где они проживают. Данное помещение и мастер-класс был организован при поддержке главы городского округа Подольск Дмитрия Вячеславовича Жарикова», — рассказал депутат городского округа Подольск Сергей Кулев.

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Только за прошедшие две недели подольчане изготовили 12 маскировочных сетей размером два на три метра. Чтобы накрыть один танк, защитив его от погодных условий и вражеских спутников, нужно шесть таких самодельных сетей.

«Призываю всех желающих, всех жителей городского округа Подольск присоединяться. Потому что это зов сердца, это, действительно, добрая воля, это наше все», — сказала представитель молодежного парламента городского округа Подольск Оксана Беляева.

Еще один мастер-класс волонтеры провели в структурном подразделении «Росток» Дворца молодежи.

«В нашем центре мы плетем в основном серые сети, поскольку погодные условия меняются. Снега все меньше, и мы упор делаем на маскировку уже без него», — рассказал волонтер Дворца молодежи Владимир Дубинин.

Такие мастер-классы станут регулярными и будут проводиться в каждом районе округа. Ближайший организуют в доме культуры «Плещеево».

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