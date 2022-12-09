Подмосковье 09 декабря 2022, 08:47 Новый водозаборный узел запустили в деревне Крюково под Чеховом

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В домах жителей деревни Крюково Чеховского округа скоро появится чистая вода. Здесь построили новый водозаборный узел. Его мощности позволят подавать чистую воду объемом 1400 кубометров в сутки. Эти объемы превышают потребности деревни примерно на 27%.

Раньше воду для приготовления пищи приходилось покупать, было сложно постирать белье или принять ванну. Теперь все эти проблемы решены.

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«ВЗУ решило проблему не только с очисткой воды, но и с равномерной подачей населению водоснабжения. На ВЗУ построено два резервуара по 600 кубов — это 1200 кубов запаса. Выполняют также функции резервуаров для пожаротушения. Оборудование в зале — российского производства. Мы являемся производителями данного оборудования. Система фильтрации, система обратного осмоса и насосные станции — производства „Экопромкомпании“», — рассказала представитель генерального подрядчика, заместитель директора по капитальному строительству Анна Бушева.

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Работы по строительству и реконструкции ВЗУ велись в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры».

«Сегодня благодаря программе „Чистая вода“, благодаря нашему президенту мы открыли новый ВЗУ в Крюкове. Это порядка 3,5 тысячи наших жителей, которые уже сегодня почувствуют качественные перемены в своей жизни. Конечно, и соцобъекты — школа, детсад — тоже получат новую качественную воду. Наш губернатор Андрей Юрьевич Воробьев ставит одной из приоритетных задач повышение качества воды для жителей Московской области. И в этом году мы запускаем еще один дополнительный ВЗУ на территории поселка Мещерское», — рассказал глава городского округа Чехов Григорий Артаминов.

Водозаборный узел со станцией обезжелезивания в поселке Мещерское позволит обеспечить качественной питьевой водой порядка пяти тысяч жителей.

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