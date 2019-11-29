Можно пить даже из-под крана. Новый водозаборный узел открыли в Коломне

В Коломенском городском округе, в поселке Первомайский, открыли новый водозаборный узел. Подобный был построен еще в 1960-х. Но пить воду из него не рекомендовали: было большое превышение по фтору. Теперь жители муниципалитета узнают, что такое новое качество.

Источник фото: телеканал «360»

В этом году в Коломне открыли четыре таких станций, обеспечив таким образом 5,5 тысячи человек чистой водой. Летом 2020-го вопрос и вовсе закроют.

«Сегодня мы запустили станцию водоочистки. И сейчас поселок Первомайской, который находится в 200 метрах от Воловичей, — люди получают чистую и качественную воду. По качеству даже лучше чем та, которая продается в бутылках у нас в магазинах», — рассказал Денис Лебедев, глава муниципалитета.

Источник фото: телеканал «360»

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Если говорить о регионе в целом, только в этом году построили 17 новых водозаборных узлов. Все крупные города уже обеспечены чистой питьевой водой, и еще 20 объектов откроется до конца 2019-го.