Подмосковье 08 декабря 2023, 09:02 Новый водозаборный узел с современной системой очистки построили в Ленинском округе Телеканал «360»

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Новый водозаборный узел запустили в деревне Дроздово в Ленинском округе. Он позволит обеспечить качественной водой около четырех тысяч жителей деревни, включая соседние СНТ и поселения Мильково, Беседы, Слобода.

В ходе строительства водозабора пробурили две артезианские скважины по 140 метров глубиной. Также открыли здание водоподготовки с автоматическим управлением. Современная система очистки позволяет подавать жителям питьевую воду, которая соответствует всем современным санитарным стандартам. В сутки водозабор пропускает 1200 кубометров воды.

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Объект построен по президентскому нацпроекту «Жилье и городская среда» и программе губернатора Московской области «Чистая вода». Благодаря этим программам в регионе модернизируют более 100 водозаборных узлов к 2025 году.

«В планах на ближайшее будущее ВЗУ № 8 в Горках Ленинских. Там водозаборный узел больше и рассчитан на пять тысяч жителей. <…> К концу лета мы закончим эту работу», — рассказал временно исполняющий полномочия главы Ленинского городского округа Эдуард Арадушкин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в регионе.

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