Подмосковье 19 апреля 2023, 12:29 Новый водозаборный узел построят в Серебряных Прудах к концу мая

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Новый водозаборный узел построят в Серебряных Прудах к концу мая. Вскоре жители села Мочилы смогут пить чистую воду прямо из-под крана.

Старый водозаборный узел был построен 50 лет назад и с нагрузкой уже не справлялся. Администрация округа обратилась в правительство Московской области, после чего Серебряные Пруды включили в федеральную программу «Чистая вода».

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«Строительство началось в апреле 2022 года. Пробурена первая скважина, сделан анализ воды, после чего были подготовлены сорбенты, необходимые для хорошего качества воды», — рассказал первый заместитель главы администрации городского округа Серебряные Пруды Виталий Федонин.

Сорбенты и фильтры нужны, чтобы убрать из воды лишнее железо. По результатам анализа есть превышение этого показателя. С этим будет справляться станция очистки.

Все оборудование отечественное. Обеспечивать чистой водой новый объект будет почти 900 жителей села. В среднем через фильтры в сутки будет проходить 500 кубических метров воды, но можно и больше. Узел построен с запасом мощности. Скважин две — основная и резервная. Также проектом предусмотрена водонапорная башня.

«Водонапорная башня — это дополнительный резерв воды <…>. Плюс еще пожарные нормы обязывают иметь запас воды», — рассказал генеральный директор подрядной организации Павел Банит.

Строительные работы почти завершены, впереди пусконаладка. Объект сдадут в конце весны.

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