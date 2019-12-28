Чистая вода появится в домах 500 жителей Озер. Новый водозаборный узел открыли в Сенницах

В селе Сенницы городского округа Озеры открыли новый водозаборный узел. Теперь чистой питьевой водой будут обеспечены еще около пятисот жителей окрестных сел, деревень и дачных поселков.

Источник фото: телеканал «360»

Запустили работу узла исполняющий обязанности министра ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский и глава округа Алла Черкасова.

«Для городского округа Озеры очень важным было строительство этого ВЗУ, потому что Сенницы теперь с чистой водой. И это очень важно, потому что в рамках программы губернатора мы в течение года очень плотно по этому вопросу работали и, наконец, мы ее открыли. Будет огромная радость у жителей нашего округа, потому что это ВЗУ давно ждали», — отметила Алла Черкасова, глава г. о. Озеры.

Источник фото: телеканал «360»

Построили водозаборный узел по просьбе президента России Владимира Путина. В начале 2018 года на прямую линию дозвонилась одна из местных жительниц. Она рассказала, что существующий ВЗУ 1971 года постройки не соответствует современным стандартам. Новый объект полностью решает эту проблему. Его мощностей хватит с большим запасом.

«В рамках реализации программы „Чистая вода“ мы открыли замечательный объект. Замечателен он тем, что практически с нуля сделан новый водозаборный узел, который обеспечивает чистой водой близлежащие поселки. И важно, что мы обеспечиваем чистой водой уже не просто городское население, а именно поселки», — сказал Антон Велиховский, исполняющий обязанности министра ЖКХ Московской области.

Источник фото: телеканал «360»

Проект реализовали в основном из средств областного бюджета. На новый ВЗУ выделили большую часть суммы — около 21 миллиона рублей. В следующем году муниципальные власти планируют приступить к строительству аналогичного ВЗУ в селе Горы.

Велиховский добавил, что уже более 300 объектов по очистке воды ввели в Московской области с начала запуска проекта. Программа продолжит работать, и на 2020 год у министерства большие планы. Глава ведомства заявил, что до 2024 года более 100 ВЗУ введут в эксплуатацию, это обеспечит чистой водой более 300 тысяч человек.