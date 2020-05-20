Новый водозаборный узел и станция обезжелезивания появятся в поселке под Чеховым

В поселке Мещерское под Чеховым построят водозаборный узел и станцию обезжелезивания. Новую станцию с системой обезжелезивания подрядчик планирует сдать уже через 11 месяцев. Старый узел работает с 60-х годов прошлого века. За это время он изрядно износился — насосы, да и само здание станции неоднократно латали и меняли.

Источник фото: mosreg.ru

Анастасия Семинихина более 30 лет живет в Мещерском и признает, что к воде из-под крана нужно приспосабливаться: даже чтобы помыть посуду, ее приходится сливать, а для питья — обязательно пропускать через фильтр.

«У нас в поселке вода бывает не очень хорошая, бывает и нормальная. Мы очень рады тому, что у нас построят станцию обезжелезивания и вода станет чистой, мы сможем пить ее прямо из-под крана», — делится жительница Мещерского Анастасия Семинихина.

Новую станцию с системой обезжелезивания подрядчик обещает сдать уже через 11 месяцев.

«6 мая мы заключили контракт на реконструкцию станции обезжелезивания, которая будет пропускать через себя 2800 кубов в сутки, что позволит охватить порядка 4500 жителей плюс больницу, которая располагается недалеко», — сказал генеральный директор ООО «МКСМ» Евгений Силаев.

Будут заменены насосная станция и фильтры, которые будут обезжелезивать воду, это избавит ее от брома и фтора, добавил Евгений Силаев.

Проектно-изыскательские работы провели в рамках муниципальной программы. А построят новый ВЗУ и станцию за счет средств госпрограмм Московской области и нацпроекта «Экология» — инвестиции составят 135 миллионов рублей.

«Сегодня в рамках нацпроекта „Экология“, при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева, а также в рамках проекта „Чистая вода“, передали ВЗУ в поселке Мещерское подрядчику, который в течение 11 месяцев проведет работы, установит новую станцию обезжелезивания, заменит действующее оборудование, и через 11 месяцев жители поселка качественно почувствуют изменения воды: меньше осадка, меньше железа, которые поступают в каждый дом наших жителей», — отметил глава городского округа Чехов Григорий Артамонов.

Благодаря реконструкции водозаборного узла качественная вода придет не только в дома жителей поселка, но и в местные школу и медицинское училище, а также в расположенную в Мещерском психиатрическую больницу им. Яковенко. Таким образом, пить чистую воду смогут более шести с половиной тысяч человек.