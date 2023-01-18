Подмосковье 18 января 2023, 20:19 Новый водовод построят в Люберцах к концу 2024 года Публичное достояние

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Закупку на строительство первого этапа Люберецкого водовода опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок. Об этом сообщили в МинЖКХ Подмосковья.

Извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме опубликовано в Единой информсистеме в сфере закупок, начальная цена контракта составляет два миллиарда рублей.

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Строительство объекта финансируют из областного бюджета с привлечением средств крупных девелоперов. Победитель открытого конкурса будет также выполнять работы по первому этапу, они будут финансироваться из средств областного бюджета, отметил министр ЖКХ региона Антон Велиховский.

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Новая сеть протяженностью семь километров будет построена от поселка Томилино до объектов нового строительства в поселке Мирном и от Мирного до ВЗУ № 1 в поселке Октябрьском.

Завершить работы по строительству планируется к концу 2024 года.

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