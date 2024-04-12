12 апреля 2024, 17:57
Новый водовод построили для Технолицея имени Долгих в Истре
Новый водовод в Павловской Слободе построен от водозаборного узла до внутриплощадочных сетей областного технологического лицея имени Долгих. Он послужит для пожарных нужд учебного заведения, а также обеспечит водой для хознужд жителей поселка
Водовод построен из современных полиэтиленовых труб закрытым методом для обеспечения максимальной сохранности благоустройства и природных объектов.
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На сегодняшний день на объекте полностью завершили строительно-монтажные работы. В работу запустили два трубопровода диаметром 315 миллиметров в футляре суммарной протяженностью 2728 метра и два трубопровода диаметром 110 миллиметров в футляре суммарной протяженностью 690 метра.
Объект построен в рамках государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023–2028 годы.
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