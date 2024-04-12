Подмосковье 12 апреля 2024, 17:57 Новый водовод построили для Технолицея имени Долгих в Истре Пресс-служба администрации г. о. Истра

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Новый водовод в Павловской Слободе построен от водозаборного узла до внутриплощадочных сетей областного технологического лицея имени Долгих. Он послужит для пожарных нужд учебного заведения, а также обеспечит водой для хознужд жителей поселка

Водовод построен из современных полиэтиленовых труб закрытым методом для обеспечения максимальной сохранности благоустройства и природных объектов.

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На сегодняшний день на объекте полностью завершили строительно-монтажные работы. В работу запустили два трубопровода диаметром 315 миллиметров в футляре суммарной протяженностью 2728 метра и два трубопровода диаметром 110 миллиметров в футляре суммарной протяженностью 690 метра.

Объект построен в рамках государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023–2028 годы.

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Пресс-служба администрации г. о. Истра