Подмосковье 24 августа 2023, 11:59 Новый виток истории: как меняется Серпухов

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Новый виток истории начался в Серпухове — этому поспособствовало объединение с городскими округами Пущино и Протвино. Теперь перспектив в развитии науки и промышленности — еще больше.

За пять лет в Серпухове построили три школы, а пристройки к школам № 7,9 и 17 помогли забыть о второй смене. В этом году в микрорайоне имени Ногина откроют современный детский сад для 250 воспитанников.

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В Ивановских Двориках построят поликлинику, способную принимать по 700 пациентов в смену. Благоустроили 24 сквера, пять пешеходных зон, две площади, три парка.

Вскоре отдых станет комфортнее вблизи набережной реки Нары, а занятия спортом удобнее на стадионе «Спартак». На станции Серпухов достроили мост через железную дорогу.

В Пущине масштабно благоустроили сквер Черкашина, а в Протвине завершился капитальный ремонт Культурно-досугового центра «Протон» и гимназии.

Бывший мусорный полигон «Съяново» давно закрыт и больше не принимает отходы, а тепери здесь завершился и процесс рекультивации — восстановления поврежденных земель. Продолжаются работы на полигоне «Лесная».