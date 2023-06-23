Подмосковье 23 июня 2023, 17:33 Новый вид реконструктивной хирургии начали применять в больнице в Видном Pxhere

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Врачи Видновской клинической больницы установили на черепе пациента пластину формы пораженной кости, которую изготовили по специальному заказу на 3D-принтере. 31-летний мужчина поступил в медучреждение полгода назад с кровоизлиянием мозга.

По словам нейрохирурга больницы Рамазана Магомедова, по витальным показаниям пациенту провели резекционную трепанацию черепа в правой височной области. В ходе операции специалисты удалили субдуральную и внутримозговую гематомы.

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«Мы убрали эти образования в пределах здоровых тканей и провели операцию, которая называется „краниопластика“. То есть закрывали тот дефект, который образовался вследствие первой операции», — добавил доктор.

Сетчатую 3D-пластину смоделировали с учетом особенностей строения черепа пациента. За счет косметического эффекта окружающие не смогут догадаться о наличии импланта у пациента. Операция прошла успешно, искусственная кость защитит мозг мужчины от травм и атмосферного давления.

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