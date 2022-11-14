Подмосковье 14 ноября 2022, 18:45 Новый вид исследования сердца появился в больнице Люберец

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Стресс-эхокардиографию начали проводить пациентам Люберецкой областной больницы. Новый аппарат УЗИ с функцией исследования сердца во время физической нагрузки приобрели по национальному проекту «Здравоохранение».

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С помощью нового оборудования экспертного класса можно не только установить факт ишемической болезни сердца, которая является одной из главных причин смерти, но и определить, где именно находится бляшка. Это поможет правильно выбрать область для установки стента.

«Вначале пациент проходит стандартное ультразвуковое исследование сердца. Затем он садится на тренажер и выполняет возрастающую физическую нагрузку, на фоне которой также делаются исследования работы сердца», — рассказала заведующая отделением функциональной диагностики Люберецкой областной больницы Людмила Засимова.

Полученные результаты работы сердца в покое и под нагрузкой изучает врач. Это позволяет получить более полную информацию и подобрать нужный план лечения.

В Подмосковье продолжат приводить в порядок объекты здравоохранения. В 2023-м году в регионе отремонтируют около 70 поликлиник и больниц, о чем рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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