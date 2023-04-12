Подмосковье 12 апреля 2023, 13:22 Новый веревочный парк откроют в Балашихе летом 2023 года

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Веревочный парк и перевернутый дом откроют в Балашихе этим летом. Новые развлечения появятся в парке «Пехорка» и Пестовском парке.

В парке «Пехорка» оборудуют два веревочных маршрута для маленьких детей и для взрослых. Там же откроют экстремальную трассу на большой высоте и воздушную линию с троллейным спуском, американскими горками с маневрами и перепадами высот.

В Пестовском парке сейчас идет строительство другой развлекательной площадки — перевернутого дома. Рабочие пока возводят опоры.

«Эти объекты станут новой точкой притяжения наших жителей», — отметил глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития инфраструктуры на фоне роста численности населения региона.

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