Подмосковье 10 августа 2023, 04:00 Новый велопешеходный маршрут «Дубненская кругосветка» свяжет все парки и достопримечательности округа Министерство благоустройства Московской области

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В Дубне реализуется новый проект «Дубненская кругосветка». Это велопешеходный маршрут, который свяжет все парки и достопримечательности округа в единое пространство. Об этом рассказали в министерстве благоустройства Московской области.

«Мы рассчитываем, что реализация этой идеи увеличит туристическую привлекательность Дубны, создаст комфорт для жителей, будет способствовать росту престижа и экономики наукограда», — прокомментировал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

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Дубна обладает уникальными природными условиями. Благодаря этому в округе часто проводятся соревнования по лыжным гонкам, спортивному ориентированию, триатлону и другим видам спорта как зимой, так и летом. Новый маршрут будет полностью удовлетворять потребности этих видов деятельности.

Велопешеходный маршрут охватит шесть водоемов и множество объектов культурного наследия, к большинству из которых на данный момент подходы ограничены.

Проект разработали в 2022 году. Общая протяженность маршрута составит 30 километров. Отмечается, что на первом этапе в округе проложат 12 километров. Ширина дорожек составит от 4,5 до 5,5 метра, учитывая пешеходные зоны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о преображении парков и скверов в регионе.

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