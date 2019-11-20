Новый важный аппарат поступил в больницу Солнечногорска. Он облегчит наркоз для пациентов

В Солнечногорской центральной районной больнице появился новый наркозно-дыхательный аппарат. Его стоимость составила порядка 3,5 миллиона рублей.

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Медицинское оборудование для проведения наркозов поступило в отделение реанимации Солнечногорской центральной районной больницы. Аппарат позволит проводить наркозы, отвечающие современным стандартам. Новая техника обеспечит надежное обезболивание и контроль за жизненно важными функциями организма во время наркоза, а также более комфортный выход из него.

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«Теперь все операционные Солнечногорской центральной районной больницы оснащены современными наркозно-дыхательными аппаратами, которые так необходимы пациентам нашего отделения», — подчеркнул заведующий анестезиолого-реанимационным отделением Солнечногорской ЦРБ Александр Ерохин.

Ранее в Центральной районной больнице Солнечногорска ввели в эксплуатацию два новых аппарата УЗИ. Они позволят проводить исследования в области акушерства и гинекологии, маммологии, урологии, эхокардиографии, нефрологии, а также исследовать поверхностно расположенные органы и сосуды, проводить мускулоскелетные обследования.