  • Новый важный аппарат поступил в больницу Солнечногорска. Он облегчит наркоз для пациентов

    20 ноября 2019, 14:10

    Артем Мельников, Юлия Смирнова

    В Солнечногорской центральной районной больнице появился новый наркозно-дыхательный аппарат. Его стоимость составила порядка 3,5 миллиона рублей.
    Новый важный аппарат поступил в больницу Солнечногорска. Он облегчит наркоз для пациентов | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Медицинское оборудование для проведения наркозов поступило в отделение реанимации Солнечногорской центральной районной больницы. Аппарат позволит проводить наркозы, отвечающие современным стандартам. Новая техника обеспечит надежное обезболивание и контроль за жизненно важными функциями организма во время наркоза, а также более комфортный выход из него.

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    «Теперь все операционные Солнечногорской центральной районной больницы оснащены современными наркозно-дыхательными аппаратами, которые так необходимы пациентам нашего отделения», — подчеркнул заведующий анестезиолого-реанимационным отделением Солнечногорской ЦРБ Александр Ерохин.

    Ранее в Центральной районной больнице Солнечногорска ввели в эксплуатацию два новых аппарата УЗИ. Они позволят проводить исследования в области акушерства и гинекологии, маммологии, урологии, эхокардиографии, нефрологии, а также исследовать поверхностно расположенные органы и сосуды, проводить мускулоскелетные обследования.