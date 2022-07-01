Новый УЗИ-аппарат заработал в НИИ акушерства и гинекологии Подмосковья

Медицинская помощь женщинам в Подмосковье стала эффективнее. Новый УЗИ-аппарат, поступивший в НИИ акушерства и гинекологии области, позволит врачам проводить больше качественных исследований.

Техника премиум-класса будет создавать 3D и 4D изображения с высокой детализацией. Это поможет специалистам поставить верный диагноз гораздо быстрее. Стоимость оборудования составила 19 миллионов рублей.

«Специалисты областного НИИ акушерства и гинекологии оказывают медицинскую помощь женщинам с самыми сложными диагнозами. Пациентки нуждаются в особом контроле и, следовательно, самой современной диагностике. Поэтому мы продолжаем оснащать МОНИИАГ экспертным оборудованием», — отметила зампред Правительства Подмосковья Светлана Стригункова.

Зампред напомнила, что НИИ получил с начала года 50 единиц нового оборудования на сумму более 230 миллионов рублей. Это гинекологические кресла и оборудование для гистологических исследований.