Новый УЗИ-аппарат появился в МОНИКИ

В МОНИКИ поступил новый ультразвуковой аппарат, который позволяет получать высочайшее качество цифровых изображений. В нем вмонтировано четыре датчика, в том числе биплановый — он дает возможность делать УЗИ-исследования прямо во время операций.

«МОНИКИ — флагман медицины Подмосковья, где выполняются современные высокотехнологичные операции и проводится высокоточная диагностика. Новый УЗИ-аппарат позволит проводить сканирование в двух плоскостях в реальном времени, что даст более обоснованную оценку результатам исследования и поставит верный диагноз. Стоимость медтехники — порядка 17 млн рублей», — сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

К уникальным особенностям УЗИ-сканера также относится возможность одновременного выведения ультразвукового и эндоскопического изображения на монитор лапароскопической стойки. Он универсален и приспособлен для применения во всех областях медицины. Теперь у местных врачей появятся дополнительные возможности для диагностики. Аппарат достаточно компактный и мобильный, его можно использовать в разных отделениях МОНИКИ.

Медтехника закуплена по поручению губернатора региона Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Здравоохранение».