Новый ускоритель для лучевой терапии установят в областном онкодиспансере Подмосковья

Современный линейный ускоритель для проведения лучевой терапии установят в Московском областном онкологическом диспансере до конца 2022 года. Сейчас в необходимом помещении проводится ремонт и все подготовительные работы.

Новый ускоритель позволит значительно увеличить возможности для оказания помощи пациентам диспансера. Ранее врачи могли проводить примерно 60 сеансов лучевой терапии каждый день, теперь количество пациентов будет расширено как минимум до 100. Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, стоимость самого ускорителя и подготовки помещения составляет порядка 194 миллионов рублей.

На данный момент в кабинете проводится установка систем вентиляции и кондиционирования, работы по электрическому и водоснабжению, отоплению. На финальном этапе будут проведены отделочные работы: приведут в порядок потолок, стены, пол.

«Одно из главных преимуществ оборудования — в максимально высокой скорости радиации. Это значит, что высокоточная способность облучения, контроль положения тела пациента перед каждым сеансом облучения, проактивная система цифрового контроля — все это можно отнести к достоинствам нового ускорителя», — сказал главный врач Московского областного онкодиспансера Владимир Асташов.

Финансирование работ проводится по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Здравоохранение». В целом до конца года планируется поставить в больницы больше 50 единиц нового оборудования.