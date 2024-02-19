Подмосковье 19 февраля 2024, 13:08 Новый уровень диагностики в Подмосковье повысил выявление онкозаболеваний на ранней стадии на 2,5% Пресс-служба Минздрава МО

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Онкологические заболевания стали чаще выявлять на ранней стадии в Подмосковье. Этот показатель за год вырос на 2,5%.

Как рассказали в Минздраве Подмосковья, в 2023 году доля раннего выявления заболевания выросла до 62,8%. Сейчас в регионе работает сеть из 24 центров амбулаторной помощи, а также работает маммологический центр. По словам первого заместителя председателя правительства Подмосковья Светланы Стригунковой, обнаружить онкологию на ранней стадии позволяет качественная и регулярная диагностика.

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«Ежегодно мы поставляем в наши медучреждения современное медицинское оборудование. Все это в совокупности позволяет добиваться увеличения доли раннего выявления онкозаболеваний. Так, по итогам 2023 года данный показатель вырос на 2,5%», — сказала она.

Узнать подробнее об оказании помощи онкологическим пациентам в Подмосковье можно по ссылке.

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