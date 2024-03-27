Подмосковье 27 марта 2024, 16:23 Новый «Урок цифры» в Подмосковье посвятят квантовым технологиям Unsplash

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Новый «Урок цифры» пройдет с 8 по 30 апреля. Темой занятий станет «Путешествие в микровселенную: квантовые вычисления и медицина будущего».

Урок проведут для учащихся 1-11 классов. Ребятам расскажут о применении квантовых вычислений в современной медицине, новых специальностях в области квантовых технологий, а также о возможностях обучиться профессиям в российский вузах.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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